हिरण्यकश्यपूचा पुत्र प्रह्लाद हा भगवान विष्णूचा परम भक्त होता. वडिलांनी अनेक प्रयत्न करूनही त्याची भक्ती मोडू शकली नाही.
होलिकाला आगीत न जळण्याचा वर होता. ती प्रह्लादला घेऊन अग्नीत बसली, पण भक्तीमुळे प्रह्लाद वाचला आणि होलिका जळाली. म्हणून होलिका दहन केले जाते.
ब्रजभूमीत भगवान श्रीकृष्ण राधा आणि गोपींसोबत रंग खेळत असत, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे होळीला रंग उधळण्याची परंपरा सुरू झाली.
होळी आपल्याला शिकवते की सत्य, श्रद्धा आणि सकारात्मकता शेवटी नेहमीच जिंकते.
ब्रजमध्ये राधा-कृष्णांच्या खेळकर रंगउत्सवाची परंपरा प्रसिद्ध आहे. प्रेम आणि स्नेह व्यक्त करण्यासाठी रंग उधळण्याची प्रथा याच कथेतून प्रेरित मानली जाते.
आजही धुलिवंदनाच्या दिवशी लोक एकमेकांना रंग, गुलाल लावून सणाचा आनंद साजरा करतात.
