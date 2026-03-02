होळीचा खरा अर्थ  जाणून घ्या

02 March 2026

Author:  नुपूर भगत

हिरण्यकश्यपूचा पुत्र प्रह्लाद हा भगवान विष्णूचा परम भक्त होता. वडिलांनी अनेक प्रयत्न करूनही त्याची भक्ती मोडू शकली नाही.

भक्तीची शक्ती

Picture Credit: Pinterest

होलिकाला आगीत न जळण्याचा वर होता. ती प्रह्लादला घेऊन अग्नीत बसली, पण भक्तीमुळे प्रह्लाद वाचला आणि होलिका जळाली. म्हणून होलिका दहन केले जाते.

होलिका दहन

Picture Credit: Pinterest

ब्रजभूमीत भगवान श्रीकृष्ण राधा आणि गोपींसोबत रंग खेळत असत, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे होळीला रंग उधळण्याची परंपरा सुरू झाली.

 भगवान श्रीकृष्ण 

Picture Credit: Pinterest

होळी आपल्याला शिकवते की सत्य, श्रद्धा आणि सकारात्मकता शेवटी नेहमीच जिंकते.

 चांगल्याचा वाईटावर विजय

Picture Credit: Pinterest

ब्रजमध्ये राधा-कृष्णांच्या खेळकर रंगउत्सवाची परंपरा प्रसिद्ध आहे. प्रेम आणि स्नेह व्यक्त करण्यासाठी रंग उधळण्याची प्रथा याच कथेतून प्रेरित मानली जाते.

राधा-कृष्ण प्रेमपरंपरा

Picture Credit: Pinterest

आजही धुलिवंदनाच्या दिवशी लोक एकमेकांना रंग, गुलाल लावून सणाचा आनंद साजरा करतात.

सण होतो साजरा 

Picture Credit: Pinterest

