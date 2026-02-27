5 मिनिटांत तयार होणारे पारंपरिक दडपे पोहे

Life style

27 february 2026

Author:  नुपूर भगत

जाड पोहे चाळणीत घेऊन हलकेच पाण्याखाली धुवा. जास्त वेळ भिजू देऊ नका, फक्त ओलसर करा.

पोहे स्वच्छ करा

Picture Credit: Pinterest

एका मोठ्या भांड्यात चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या, किसलेला नारळ आणि कोथिंबीर घाला.

साहित्य घाला

Picture Credit: Pinterest

त्यात मीठ, साखर आणि लिंबाचा रस घालून सर्व मिश्रण हलकेच एकत्र करा.

 मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

ओलसर पोहे या मिश्रणात घालून हाताने किंवा चमच्याने हलक्या हाताने मिसळा.

पोहे मिसळा

Picture Credit: Pinterest

कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात मोहरी, हिंग आणि कढीपत्ता घालून छान फोडणी करा.

 फोडणी तयार करा

Picture Credit: Pinterest

ही गरम फोडणी पोह्यांवर घाला. लगेच भांड्यावर झाकण ठेवून 5–10 मिनिटे दाबून ठेवा.

फोडणी घाला 

Picture Credit: Pinterest

झाकण काढून हलकेच एकदा ढवळा आणि ताजे दडपे पोहे सर्व्ह करा. वरून थोडी कोथिंबीर आणि नारळ भुरभुरवा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

