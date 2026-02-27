जाड पोहे चाळणीत घेऊन हलकेच पाण्याखाली धुवा. जास्त वेळ भिजू देऊ नका, फक्त ओलसर करा.
एका मोठ्या भांड्यात चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या, किसलेला नारळ आणि कोथिंबीर घाला.
त्यात मीठ, साखर आणि लिंबाचा रस घालून सर्व मिश्रण हलकेच एकत्र करा.
ओलसर पोहे या मिश्रणात घालून हाताने किंवा चमच्याने हलक्या हाताने मिसळा.
कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात मोहरी, हिंग आणि कढीपत्ता घालून छान फोडणी करा.
ही गरम फोडणी पोह्यांवर घाला. लगेच भांड्यावर झाकण ठेवून 5–10 मिनिटे दाबून ठेवा.
झाकण काढून हलकेच एकदा ढवळा आणि ताजे दडपे पोहे सर्व्ह करा. वरून थोडी कोथिंबीर आणि नारळ भुरभुरवा.
