तुम्हाला 'हे' ५ Hidden WhatsApp Features माहिती आहेत का?

08 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

WhatsAppवापरता...हे पण

हे tricks पाहिल्यावर तुम्ही म्हणाल हे आधी का माहित नव्हतं?

स्वत:लाच मेसेज पाठवा

Message Yourself फिचरने Note, links, photos स्वत:ला save करु शकता.

chat Lock फिचर

Private chats fingerprint/password ने lock करा. कोणीही तुमचे chats पाहू शकणार नाही.

Photo send करताना HD option निवडा. फोटोची quality खराब होणार नाही.

HD Photos पाठवा

फोटोऐवजी Voice status पण टाकू शकता. ६० सेकंदांपर्यंत audio upload करता येतो.

Voice Status Upload 

तुमच्याकडून चुकीचा SMS केला तर तो तुम्ही १५ मिनिटांच्या आत edit करु शकता

Edit Sent Messages

एकाच WhatsApp A/C ला फोन, लॅपटॉप आणि टॅबलेटवर वापरु शकता.

Multiple Device login

Read Receipts OFF करा आणि stealth mode मध्ये chat करा.

MBlue Tick बंद करुन Message वाचा

