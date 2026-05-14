कारमध्ये Air Purifier खरंच काम करतो का?”

14 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Air Purifier नेमकं काय करतो?

तो कारमधील Dust, Smoke, Pollen आणि काही प्रमाणात Bad Smell कमी करण्यास मदत करतो.

HEPA Filter किती महत्त्वाचा?

HEPA Filter असलेले Purifier छोटे particles पकडण्यात जास्त प्रभावी मानले जातात.

Heavy Traffic आणि शहरातील Pollution मध्ये Air Purifier काही प्रमाणात आराम देऊ शकतो.

Pollution मध्ये उपयोगी?

Dust Allergy किंवा श्वसन समस्या असलेल्या लोकांसाठी उपयोगी ठरू शकतो.

Allergy असणाऱ्यांसाठी फायदेशीर

नाही. कारमध्ये बाहेरची हवा सतत येत असल्याने पूर्णपणे शुद्ध हवा मिळणं कठीण असतं.

पण 100% Clean Air मिळते का?

कारचा Cabin AC Filter वेळेवर बदलला नाही तर Purifier चा फायदा कमी होतो.

AC Filter देखील महत्त्वाचा

कमी दर्जाचे Purifier फक्त LED Lights देतात, पण हवा नीट फिल्टर करत नाहीत.

Cheap Purifier खरंच Effective असतात का?

जास्त Pollution असलेल्या शहरात Driving करणारे किंवा Allergy असलेले लोक याचा जास्त फायदा घेऊ शकतात.

कोणाला खरंच गरज आहे?

Air Purifier काही प्रमाणात उपयोगी आहे, पण Regular Filter Cleaning आणि Car Maintenance तितकंच महत्त्वाचं आहे.

Final Verdict

