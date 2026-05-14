तो कारमधील Dust, Smoke, Pollen आणि काही प्रमाणात Bad Smell कमी करण्यास मदत करतो.
HEPA Filter असलेले Purifier छोटे particles पकडण्यात जास्त प्रभावी मानले जातात.
Heavy Traffic आणि शहरातील Pollution मध्ये Air Purifier काही प्रमाणात आराम देऊ शकतो.
Dust Allergy किंवा श्वसन समस्या असलेल्या लोकांसाठी उपयोगी ठरू शकतो.
नाही. कारमध्ये बाहेरची हवा सतत येत असल्याने पूर्णपणे शुद्ध हवा मिळणं कठीण असतं.
कारचा Cabin AC Filter वेळेवर बदलला नाही तर Purifier चा फायदा कमी होतो.
कमी दर्जाचे Purifier फक्त LED Lights देतात, पण हवा नीट फिल्टर करत नाहीत.
जास्त Pollution असलेल्या शहरात Driving करणारे किंवा Allergy असलेले लोक याचा जास्त फायदा घेऊ शकतात.
Air Purifier काही प्रमाणात उपयोगी आहे, पण Regular Filter Cleaning आणि Car Maintenance तितकंच महत्त्वाचं आहे.
