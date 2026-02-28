केसांना निरोगी ठेवण्यासाठी फक्त तेलच नाही तर पोषणाचीही गरज असते.
Picture Credit: Pinterest
केसांच्या वाढीसाठी लोह, व्हिटॅमिन सी महत्त्वाचे असते ज्यासाठी तुम्ही एनर्जी ड्रिंकचे सेवन करू शकता.
Picture Credit: Pinterest
केसांच्या वाढीसाठी पालकच्या ज्यूसचे सेवन फायद्याचे ठरते.
Picture Credit: Pinterest
पालक, कडीपत्ता, आवळा, काकडी, पुदिना, लिंबाचा रस आणि आलं.
Picture Credit: Pinterest
सर्व साहित्य मिक्सरच्या भांड्यात घालून यात हलकं पाणी घाला आणि ज्यूस तयार करा.
Picture Credit: Pinterest
तयार रस गाळणीने गाळा आणि त्यात काळ मीठ घालून ज्यूस प्या.
Picture Credit: Pinterest