पालकाचा रस केसांसाठी ठरतो फायदेशीर

28 february 2026

Author:  नुपूर भगत

केसांना निरोगी ठेवण्यासाठी फक्त तेलच नाही तर पोषणाचीही गरज असते.

पोषणाची आवश्यकता

केसांच्या वाढीसाठी लोह, व्हिटॅमिन सी महत्त्वाचे असते ज्यासाठी तुम्ही एनर्जी ड्रिंकचे सेवन करू शकता.

एनर्जी ड्रिंक

केसांच्या वाढीसाठी पालकच्या ज्यूसचे सेवन फायद्याचे ठरते.

पालक रस

पालक, कडीपत्ता, आवळा, काकडी, पुदिना, लिंबाचा रस आणि आलं.

साहित्य

सर्व साहित्य मिक्सरच्या भांड्यात घालून यात हलकं पाणी घाला आणि ज्यूस तयार करा.

मिक्सरमध्ये ज्यूस तयार करा

तयार रस गाळणीने गाळा आणि त्यात काळ मीठ घालून ज्यूस प्या. 

रस गाळून प्या

