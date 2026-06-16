पावसात कार चालवल्यानंतर कोणत्या गोष्टी तपासणे आवश्यक आहे?
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टायरच्या खाचांमध्ये चिखल, दगड किंवा कचरा अडकलेला नाही ना, ते पाहा.
दिव्यांमध्ये पाणी किंवा धुके साचलेले नाही ना, याची खात्री करा.
पाण्यातून गेल्यानंतर ब्रेक नेहमीप्रमाणे काम करत आहेत का, हे एकदा पाहून घ्या.
वायपरवर माती किंवा कचरा साचल्यास पुढच्या वेळी दृश्य अस्पष्ट होऊ शकते.
कारच्या आत पाणी शिरलेले नाही ना, तसेच डोअर सील व्यवस्थित आहेत का, हे पाहा.
पावसाळ्यात काही मिनिटांची तपासणी कारचे नुकसान आणि अनपेक्षित खर्च टाळण्यास मदत करू शकते.