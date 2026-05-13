चिकन प्रेमींसाठी खास स्टफ्ड बाओ रेसिपी

13 May 2026

Author:  नुपूर भगत

एका भांड्यात कोमट दूध, साखर आणि यीस्ट मिसळून १० मिनिटे बाजूला ठेवा. नंतर त्यात मैदा घालून मऊ पीठ मळा तासभर झाकून ठेवा.

चिकन छोटे तुकडे करून घ्या. पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करून कांदा परतून घ्या.

आलं-लसूण पेस्ट घालून परता. त्यानंतर चिकन घालून मध्यम आचेवर शिजवा.

चिकन शिजल्यानंतर त्यात सोया सॉस, चिली सॉस आणि मीठ घालून मिश्रण छान कोरडे होईपर्यंत परता.

फुगलेले पीठ पुन्हा मळून छोटे गोळे तयार करा. प्रत्येक गोळ्याची छोटी पुरी लाटून त्यात चिकन स्टफिंग भरा.

स्टाफिंग भरून कडा बंद करा आणि याला गोल बाओचा आकार द्या. 15-20 मिनिटे वाफवून घ्या.

गरमागरम चिकन बाओ वरून कोथिंबीर घालून चिली सॉसबरोबर सर्व्ह करा.

