घरच्या घरी बनवा, प्रॉन्स टिक्का रेसिपी

Life style

10 May 2026

Author:  नुपूर भगत

प्रॉन्स स्वच्छ धुवून त्यातील पाणी पूर्ण काढून टाका. त्यावर थोडे मीठ आणि लिंबाचा रस लावून १० मिनिटे बाजूला ठेवा.

मीठ आणि लिंबाचा रस 

Picture Credit: Pinterest

एका मोठ्या भांड्यात दही, आले-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, बेसन आणि तेल घालून छान मिक्स करा.

मरीनेशन बनवा

Picture Credit: Pinterest

तयार मसाल्यात प्रॉन्स घाला आणि प्रत्येक प्रॉन्सला मसाला व्यवस्थित लागेल असे मिक्स करा. हे मिश्रण ३० मिनिटे मुरण्यासाठी ठेवा.

प्रॉन्सन मसाला लावा

Picture Credit: Pinterest

आता स्क्यूअर किंवा काडीवर एक प्रॉन्स, एक कांद्याचा तुकडा आणि एक ढोबळी मिरचीचा तुकडा अशा क्रमाने लावा.

स्क्यूअर किंवा काडी घ्या

Picture Credit: Pinterest

तवा किंवा ओव्हन मध्यम आचेवर गरम करा. त्यावर हलके बटर किंवा तेल लावा.

तेल किंवा बटर

Picture Credit: Pinterest

तयार प्रॉन्स टिक्का दोन्ही बाजूंनी ८-१० मिनिटे भाजून घ्या. प्रॉन्स हलके सोनेरी आणि स्मोकी दिसू लागले की ते तयार झाले आहेत.

भाजून घ्या

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम प्रॉन्स टिक्का पुदिना चटणी, कांदा आणि लिंबाच्या फोडीसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

उन्हाळ्याची खास मेजवानी, घरी बनवा मँगो आईस्क्रीम

पुढे वाचा