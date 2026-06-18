आरोग्याचा खजिना ठरतील पावसाळ्यातील या रानभाज्या

Life style

18 June 2026

Author:  नुपूर भगत

तांदुळजा ही रानभाजी लोह, कॅल्शियम आणि फायबरने समृद्ध असते. ती रक्तवाढीस मदत करते आणि पचनक्रियाही सुधारते.

तांदुळजा

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माठामध्ये भरपूर पोषक घटक असतात. ही भाजी शरीरातील अशक्तपणा कमी करण्यास आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

माठ

Picture Credit: Pinterest

चाकवत ही पावसाळ्याची लोकप्रिय रानभाजी आहे. ती व्हिटॅमिन A आणि C चा चांगला स्रोत असून डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त मानली जाते.

चाकवत

Picture Credit: Pinterest

कुरडू भाजीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.

 कुरडू

Picture Credit: Pinterest

भारंगी ही पारंपरिक रानभाजी अनेक औषधी गुणधर्मांनी युक्त आहे. ती शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करते असे मानले जाते.

भारंगी

Picture Credit: Pinterest

शेवळा भाजीमध्ये फायबर आणि विविध खनिजे आढळतात. ती पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

शेवळा

Picture Credit: Pinterest

पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात मिळणारी अळूची पाने विविध पदार्थांमध्ये वापरली जातात आणि पोषणमूल्यांनी भरलेली असतात.

अळूची पाने

Picture Credit: Pinterest

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