मक्याचे दाणे स्वच्छ धुवून घ्या. त्यातील अर्धे दाणे हलकेसे जाडसर वाटून घ्या आणि उरलेले दाणे तसेच ठेवा.
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एका मोठ्या भांड्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, हळद, लाल तिखट, हिंग आणि मीठ एकत्र मिसळा.
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त्यात वाटलेले आणि अख्खे मक्याचे दाणे, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट आणि कोथिंबीर घाला.
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मिश्रण एकत्र करताना पाणी लागणार नाही, फारच घट्ट असल्याचं चमचाभर पाण्याचा वापर करा.
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कढईत तेल गरम करा. तेल पुरेसे गरम झाल्यावर मिश्रणाचे छोटे-छोटे गोळे किंवा चमच्याने भाग तेलात सोडा.
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भजी मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. नंतर टिश्यू पेपरवर काढा.
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गरमागरम कॉर्न भजी हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा चहासोबत सर्व्ह करा.
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