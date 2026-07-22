आषाढी एकादशीच्या उपवासात काय खावे? – 

Life style

22 July 2026

Author:  नुपूर भगत

उपवासात केळी, सफरचंद, डाळिंब, पपई, चिकू, द्राक्षे आणि मोसंबी यांसारखी ताजी फळे खावीत. ही शरीराला ऊर्जा देतात.

फळांचा समावेश करा

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दूध, ताक, दही, लस्सी आणि पनीर यांचा आहारात समावेश करू शकता. हे शरीराला प्रथिने आणि कॅल्शियम पुरवतात.

 दुग्धजन्य पदार्थ 

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साबुदाणा, राजगिरा, वरई (भगर), शिंगाडा पीठ आणि राजगिरा पीठ यापासून बनवलेले पदार्थ उपवासासाठी योग्य मानले जातात.

 उपवासाची धान्ये खा

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बदाम, काजू, अक्रोड, मनुका, खजूर तसेच भोपळ्याच्या किंवा सूर्यफुलाच्या बिया माफक प्रमाणात खाल्ल्यास ऊर्जा टिकून राहते.

 सुकामेवा आणि बिया खा

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उकडलेले बटाटे, रताळे, साबुदाणा खिचडी, भगर, राजगिरा थालीपीठ यांसारखे हलके आणि पौष्टिक पदार्थ खावेत.

 हलके पदार्थ निवडा

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उपवासाच्या दिवशी पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक आहे. याशिवाय नारळपाणी, लिंबूपाणी किंवा ताक प्यायल्याने शरीर हायड्रेट राहते.

 भरपूर पाणी आणि द्रवपदार्थ प्या

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साबुदाणा वडा, जास्त तेलकट किंवा तूपयुक्त पदार्थ मर्यादित प्रमाणात खावेत. सात्त्विक आणि संतुलित आहार घेतल्यास उपवास आरोग्यदायी ठरतो.

तळलेले आणि जड पदार्थ टाळा

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