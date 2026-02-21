EV आणि CNG पैकी कोणती गाडी अधिक चांगली? पाहुया तुलना
CNG कारची किंमत तुलनेने स्वस्त असते, त्यामुळे बजेटमध्ये कार घेणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय
EV ची रनिंग कॉस्ट CNG पेक्षा स्वस्त असून, घरच्या वीजेवर चार्ज केल्यास प्रति किमी खर्च कमी होतो
EV मध्ये मुख्यत: बॅटरी सर्विसिंग वा रिप्लेसमेंटचा खर्च; CNG कारमध्ये इंजिन व बाकी सर्व पार्ट्सचा मेंटेनन्स तुलनेने जास्त
CNG स्टेशन भारतात मोठ्या प्रमाणात आहेत, गॅस काही मिनिटांत भरुन होतो; EV चार्जिंग स्टेशन मर्यादित असून, चार्जिंगला वेळही जास्त लागतो
EV सहसा त्वरित टॉर्क देतात, त्यामुळे आरामदायी ड्रायव्हिंग; CNG कार पारंपारिक इंजिनवर असल्याने त्यानुसार फिल
खिशाला परवडणारी, सहज उपलब्ध होणारी कार हवी असल्यास CNG; दीर्घकाळ कमी मेंटेनन्स खर्च, पर्यावरणपुरक पर्याय EV
