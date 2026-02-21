इलेक्ट्रिक (EV) की CNG कोणता पर्याय  फायदेशीर?

Automobile

21 February 2026

Author:  वेद बर्वे

EV आणि CNG पैकी कोणती गाडी अधिक चांगली? पाहुया तुलना

EV vs CNG

CNG कारची किंमत तुलनेने स्वस्त असते, त्यामुळे बजेटमध्ये कार घेणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय

खरेदी खर्च

EV ची रनिंग कॉस्ट CNG पेक्षा स्वस्त असून, घरच्या वीजेवर चार्ज केल्यास प्रति किमी खर्च कमी होतो

चालवण्याचा खर्च

EV मध्ये मुख्यत: बॅटरी सर्विसिंग वा रिप्लेसमेंटचा खर्च; CNG  कारमध्ये इंजिन व बाकी सर्व  पार्ट्सचा मेंटेनन्स तुलनेने जास्त

मेंटेनन्स

CNG स्टेशन भारतात मोठ्या प्रमाणात आहेत, गॅस काही मिनिटांत भरुन होतो; EV चार्जिंग स्टेशन मर्यादित असून, चार्जिंगला वेळही जास्त लागतो

इंधन / चार्जिंग सुविधा

ड्रायव्हिंग अनुभव

EV सहसा त्वरित टॉर्क देतात,  त्यामुळे आरामदायी ड्रायव्हिंग;  CNG कार पारंपारिक इंजिनवर असल्याने त्यानुसार फिल

खिशाला परवडणारी, सहज उपलब्ध होणारी कार हवी असल्यास CNG; दीर्घकाळ कमी मेंटेनन्स खर्च, पर्यावरणपुरक पर्याय EV 

कोणता पर्याय बेस्ट?

