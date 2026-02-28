Picture Credit: heromotocorp
सुमारे 71 km/h- Ride A/B मोडमध्ये, Eco मोडमध्ये सिमित वेग
3.07kWh लिथियं बॅटरी + 4.1 kW इलेक्ट्रिक मोटर, 15 Nm टॉर्क
AC चार्ज- अंदाजे 6 तास 20 मिनिट; DC फास्ट चार्जिंग: 1 तास 12 मिनिट
Eco/Ride A/ Ride B आणि Reverse Mode सारखे पर्याय
4.2″ TFT LCD डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, फोन नोटिफिकेशन, नेव्हिगेशन, मोबाईल चार्जिंग
पुढील बाजूस डिस्क ब्रेक + रिअर ड्रम ब्रेक आणि CBS सिस्टीम
फक्त 5 ते 6 हजारांच्या EMI वर विकत घेऊ शकता; अंदाजे किंमत: ₹1.88 लाख (एक्स-शोरूम)