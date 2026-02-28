सायकलच्या बजेटमध्ये घ्या शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर

Automobile

28 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Suzuki-e-Access स्कूटरचे सॉलीड फिचर्स व किंमतही खिशाला परवडणारी...

Suzuki-e-Access

एका पूर्ण चार्जमध्ये अंदाजे  95km/h रेंज अपेक्षित

मायलेज/रेंज

सुमारे 71 km/h- Ride A/B मोडमध्ये,  Eco मोडमध्ये सिमित वेग

टॉप स्पीड

पॉवर व टॉर्क

3.07kWh लिथियं बॅटरी + 4.1 kW  इलेक्ट्रिक मोटर, 15 Nm टॉर्क

चार्जिंग वेळ

AC चार्ज- अंदाजे 6 तास 20 मिनिट; DC फास्ट चार्जिंग: 1 तास 12 मिनिट

ड्राइव मोड्स

Eco/Ride A/ Ride B आणि  Reverse Mode सारखे पर्याय

डिजिटल फीचर्स

4.2″ TFT LCD डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिव्हिटी, फोन नोटिफिकेशन,  नेव्हिगेशन, मोबाईल चार्जिंग

सुरक्षा फिचर्स

पुढील बाजूस डिस्क ब्रेक + रिअर ड्रम ब्रेक आणि CBS सिस्टीम

किंमत व EMI

फक्त 5 ते 6 हजारांच्या EMI वर  विकत घेऊ शकता; अंदाजे किंमत:  ₹1.88 लाख (एक्स-शोरूम)

