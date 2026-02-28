डेली ऑफिस राईडसाठी पैसा-वसूल बाईक्स

Automobile

28 February 2026

Author:  वेद बर्वे

डेली राईडमध्ये चांगले मायलेज देणाऱ्या बेस्ट बाईक्स

ऑफिस राईडसाठी बेस्ट

Picture Credit: heromotocorp

किंमत अंदाजे- ₹78,000–₹85,000;  80–83 km/l, हलकी, विश्वसनीय कम्युटर

Hero Splendor Plus XTEC

Picture Credit: heromotocorp

किंमत अंदाजे 60,000–72,000;  70-80 km/l, डेली युजासाठी आरामदायी पर्याय

Hero HF Deluxe

TVS Star City Plus

अंदाजे किंमत- 60,000–70,000;  80 km/l, आरामदायक सीट +  कमी मेंटेनन्स

Picture Credit: heromotocorp

TVS Sport

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत- 60,000; ~70-75 km/l, हलकी, सिटी राईडसाठी बेस्ट

Bajaj CT 110X

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत- 70,000–75,000;  70-75 km/l, मजबूत बॉडी दमदार परफॉर्मन्स

Hero Splendor Plus

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत- 75,000–80,000;  65-70 km/l, भारतातील सर्वाधिक  विक्री होणारी बाईक

Honda SP 125

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत-  85,000–95,000;  62-65 km/l, आरामदायक +  स्मूथ इंजिन

Honda Shine

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत- 80,000–90,000;  55-65 km/l, संतुलित कामगिरी +  कमी रनिंग कॉस्ट

Bajaj Pulsar 125

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत-85,000–90,000;  55-60 km/l, स्पोर्टी लुक +  डेली युजसाठी बेस्ट

100 रुपये पेट्रोलमध्ये बेस्ट  मायलेज देणाऱ्या बाईक्स

