किंमत अंदाजे 60,000–72,000; 70-80 km/l, डेली युजासाठी आरामदायी पर्याय
अंदाजे किंमत- 60,000–70,000; 80 km/l, आरामदायक सीट + कमी मेंटेनन्स
अंदाजे किंमत- 60,000; ~70-75 km/l, हलकी, सिटी राईडसाठी बेस्ट
अंदाजे किंमत- 70,000–75,000; 70-75 km/l, मजबूत बॉडी दमदार परफॉर्मन्स
अंदाजे किंमत- 75,000–80,000; 65-70 km/l, भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारी बाईक
अंदाजे किंमत- 85,000–95,000; 62-65 km/l, आरामदायक + स्मूथ इंजिन
अंदाजे किंमत- 80,000–90,000; 55-65 km/l, संतुलित कामगिरी + कमी रनिंग कॉस्ट
अंदाजे किंमत-85,000–90,000; 55-60 km/l, स्पोर्टी लुक + डेली युजसाठी बेस्ट