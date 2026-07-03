काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याचे आवाहन केले होते.
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जेणेकरुन पेट्रोल आणि डिझेलवरील भार कमी होईल.
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे.
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पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाचा परिणाम जून २०२६ मधील इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या विक्रीत दिसून आला.
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जून २०२६ मध्ये विकल्या गेलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींचा विक्री अहवाल समोर आला आहे.
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जून महिन्यात किती इलेक्ट्रिक दुचाकी विकल्या गेल्या आणि कोणत्या कंपनीने किती युनिट्स विकले गेले ते कळते. या महिन्यात जबरदस्त विक्री झाली.
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आकडेवाडीनुसार, जून महिन्यात एकूण १,८१,१४० इलेक्ट्रिक दुचाकी विकल्या गेल्या.
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हा आकडा कमालीचा असून पुढील काही महिन्यात EV विक्री अजून मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
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