EV च्या बॅटरीची योग्य काळजी घ्या, वेळ आणि पैशाची बचत करा
Picture Credit: Pinterest
कसे वाढवाल EV चे बॅटरी लाईफ? Easy Tips
Picture Credit: Pinterest
रोजच्या वापरासाठी बॅटरी 80% पर्यंत चार्ज करणे आयडियल मानले जाते
Picture Credit: Pinterest
प्रवास लांबचा नसेल, तर नेहमी 100% पर्यंत चार्ज करणे टाळावे
Picture Credit: Pinterest
बॅटरी कधीच पूर्णपणे 0% पर्यंत डिस्चार्ज होऊ देऊ नये
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
सहसा स्लो/नॉर्मल चार्जिंग वापरा; वारंवार फास्ट चार्जिंगमुळे बॅटरीवर ताण येतो
इलेक्ट्रिक स्कूटर वा कार जास्त कडक उन्हात पार्क करणे टाळा
Picture Credit: Pinterest
कंपनीने दिलेले सॉफ्टवेअर अपडेट्स वेळोवेळी तपासा
Picture Credit: Pinterest
नियमित सर्व्हिसिंगमुळे बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिम (BMS) नीट काम करते
Picture Credit: Pinterest
यामुळे बॅटरीची लाईफ वाढते, रेंज टिकून राहते व रिप्लेसमेंट खर्च कमी होतो
Picture Credit: Pinterest