महिन्याच्या शेवटी पैसे शिल्लक हवेत? हे 5 नियम लक्षात ठेवा

Life style

28  January 2026

Author:  नुपूर भगत

पगार कितीही असो त्याचे योग्य नियोजन न केल्यास बचत होत नाही.

पगार कमी पडतो 

महिन्याच्या सुरुवातीलाच ठराविक रक्कम सेव्ह केली तर शेवटी पैसे उरत नाहीत ही तक्रार राहत नाही.

 बचत बाजूला ठेवा

ऑनलाईन शॉपिंग, बाहेर खाणे आणि सबस्क्रिप्शन यावर मर्यादा ठेवल्यास मोठी बचत होते.

खर्चावर नियंत्रण ठेवा

गरजेच्या गोष्टी आधी पूर्ण केल्या तर आर्थिक ताण कमी होतो आणि पैसे टिकतात.

 गरज आणि हौस फरक करा

जास्त कर्जामुळे पगाराचा मोठा भाग फक्त हप्त्यांत जातो, बचतीला जागा उरत नाही.

कर्ज आणि उधारी टाळा

RD, SIP, गुल्लक किंवा डिजिटल सेव्हिंग्सने छोट्या रकमेचीही मोठी रक्कम बनते.

 बचत वाढवणाऱ्या सवयी 

