पगार कितीही असो त्याचे योग्य नियोजन न केल्यास बचत होत नाही.
महिन्याच्या सुरुवातीलाच ठराविक रक्कम सेव्ह केली तर शेवटी पैसे उरत नाहीत ही तक्रार राहत नाही.
ऑनलाईन शॉपिंग, बाहेर खाणे आणि सबस्क्रिप्शन यावर मर्यादा ठेवल्यास मोठी बचत होते.
गरजेच्या गोष्टी आधी पूर्ण केल्या तर आर्थिक ताण कमी होतो आणि पैसे टिकतात.
जास्त कर्जामुळे पगाराचा मोठा भाग फक्त हप्त्यांत जातो, बचतीला जागा उरत नाही.
RD, SIP, गुल्लक किंवा डिजिटल सेव्हिंग्सने छोट्या रकमेचीही मोठी रक्कम बनते.
