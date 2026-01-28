फ्लॉवरचे तुकडे गरम पाण्यात थोडे मीठ घालून 5 मिनिटे उकळून घ्या. पाणी निथळून ठेवा.
एका भांड्यात मैदा, कॉर्नफ्लोअर, मीठ, मिरी आणि थोडे पाणी घालून घट्टसर पीठ तयार करा.
फ्लॉवरचे तुकडे या पिठात बुडवून गरम तेलात कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
एका कढईत 1 टेबलस्पून तेल घ्या. त्यात आलं-लसूण पेस्ट परतून घ्या.
आता त्यात सोया सॉस, चिली सॉस आणि टोमॅटो सॉस घालून 1–2 मिनिटे परता.
तळलेले फ्लॉवर मंचुरियन कढईत घालून सॉससोबत नीट टॉस करा.
हिरवी कांदी घालून गॅस बंद करा. गरमागरम फ्लॉवर मंचूरियन खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
