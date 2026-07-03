AI काही सेकंदांत व्यावसायिक ई-मेल, अर्ज किंवा मेसेज तयार करून देऊ शकते.
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मराठी, हिंदी, इंग्रजीसह अनेक भाषांमध्ये अचूक भाषांतर सहज मिळते.
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लांब लेख किंवा PDF चे काही सेकंदांत सारांश मिळू शकतात.
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अवघड विषय सोप्या भाषेत समजावून सांगणे, नोट्स तयार करणे आणि प्रश्नांची उत्तरे मिळवणे सोपे होते.
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घरात उपलब्ध साहित्यावरून AI नवीन रेसिपी आणि आठवड्याचा आहार प्लॅन सुचवू शकते.
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टू-डू लिस्ट, प्रवासाचा प्लॅन आणि वेळापत्रक तयार करण्यात AI मदत करते.
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प्रेझेंटेशन, रिपोर्ट, सोशल मीडिया कॅप्शन आणि आयडिया तयार करणे अधिक सोपे होते.
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वेगवेगळ्या उत्पादनांची तुलना करून फायदे-तोटे समजून घेता येतात.
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AI च्या मदतीने पोस्टर, निमंत्रणपत्र, बॅनर किंवा इमेज तयार करता येतात.
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AI हे तुमच्या कामाची जागा घेण्यासाठी नाही, तर काम अधिक जलद आणि स्मार्ट करण्यासाठी आहे. योग्य वापर केल्यास वेळ आणि मेहनत दोन्ही वाचू शकतात.
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