झोपेची ही रहस्ये जाणून तुम्ही थक्क व्हाल

20 January 2026

Author:  नुपूर भगत

मेंदू झोपेत पूर्णपणे बंद होत नाही, तो आठवणी आणि भावना प्रोसेस करत असतो.

झोपेतही विचार करतो

आपण पाहिलेल्या 90% स्वप्नं उठल्यानंतर 10 मिनिटांत विसरतो.

स्वप्न विसरणं नॉर्मल

पुरेशी झोप न मिळाल्यास भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात.

 झोपेची कमतरता वजन वाढवते

20 मिनिटांची पॉवर नॅप लक्ष आणि स्मरणशक्ती वाढवते.

 डुलकी मेंदूसाठी फायदेशीर

मसल्स, स्किन आणि पेशी झोपेतच रिपेअर होतात.

  शरीर स्वतःची दुरुस्ती करतं

9 तासांपेक्षा जास्त झोप घेतल्यास थकवा वाढू शकतो.

 जास्त झोपही धोकादायक 

डाव्या कुशीवर झोपल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि  अ‍ॅसिडिटी कमी होते.

 डाव्या कुशीवर झोप 

