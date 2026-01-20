मेंदू झोपेत पूर्णपणे बंद होत नाही, तो आठवणी आणि भावना प्रोसेस करत असतो.
आपण पाहिलेल्या 90% स्वप्नं उठल्यानंतर 10 मिनिटांत विसरतो.
पुरेशी झोप न मिळाल्यास भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात.
20 मिनिटांची पॉवर नॅप लक्ष आणि स्मरणशक्ती वाढवते.
मसल्स, स्किन आणि पेशी झोपेतच रिपेअर होतात.
9 तासांपेक्षा जास्त झोप घेतल्यास थकवा वाढू शकतो.
डाव्या कुशीवर झोपल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि अॅसिडिटी कमी होते.
