साबुदाणा चिवडा बनवण्याची सोपी पद्धत

Life style

16 January 2026

Author:  नुपूर भगत

साबुदाणा चाळून घ्या आणि उन्हात किंवा सावलीत 3–4 तास वाळवून घ्या, जेणेकरून तो कोरडा होईल.

साबुदाणा चाळा 

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम गरम झाल्यावर थोड्या-थोड्या प्रमाणात साबुदाणा तळून घ्या. तो चांगला फुलला की बाहेर काढा.

तेल गरम करा

Picture Credit: Pinterest

त्याच तेलात शेंगदाणे सोनेरी होईपर्यंत तळा. नंतर खोबऱ्याचे कापही हलकेसे तळून घ्या.

शेंगदाणे तळा 

Picture Credit: Pinterest

वेगळ्या कढईत 2 टेबलस्पून तेल घ्या. त्यात जिरे टाका आणि तडतडू द्या.

जिरे टाका

Picture Credit: Pinterest

आता हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्ता घालून हलके परतून घ्या.

हिरव्या मिरच्या घाला

Picture Credit: Pinterest

तळलेला साबुदाणा, शेंगदाणे आणि खोबरे या फोडणीत घाला. मीठ आणि साखर घालून सगळे नीट मिसळा.

मीठ आणि साखर 

Picture Credit: Pinterest

गॅस बंद करा आणि चिवडा पूर्णपणे थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात साठवा

डब्यात साठवा

Picture Credit: Pinterest

