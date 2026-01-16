साबुदाणा चाळून घ्या आणि उन्हात किंवा सावलीत 3–4 तास वाळवून घ्या, जेणेकरून तो कोरडा होईल.
कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम गरम झाल्यावर थोड्या-थोड्या प्रमाणात साबुदाणा तळून घ्या. तो चांगला फुलला की बाहेर काढा.
त्याच तेलात शेंगदाणे सोनेरी होईपर्यंत तळा. नंतर खोबऱ्याचे कापही हलकेसे तळून घ्या.
वेगळ्या कढईत 2 टेबलस्पून तेल घ्या. त्यात जिरे टाका आणि तडतडू द्या.
आता हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्ता घालून हलके परतून घ्या.
तळलेला साबुदाणा, शेंगदाणे आणि खोबरे या फोडणीत घाला. मीठ आणि साखर घालून सगळे नीट मिसळा.
गॅस बंद करा आणि चिवडा पूर्णपणे थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात साठवा
