लेअर कटमुळे केसांना नैसर्गिक व्हॉल्युम येतो. साडी, लेहेंगा किंवा ड्रेसवर हा कट खूपच एलिगंट दिसतो.
Picture Credit: Pinterest
स्टेप कटमध्ये केस वेगवेगळ्या लांबीचे असल्यामुळे चेहरा स्लिम आणि फ्रेश दिसतो. सणासाठी हा कट मेंटेन करायला सोपा असतो.
Picture Credit: Pinterest
शॉर्ट केस आवडणाऱ्या महिलांसाठी बॉब कट उत्तम पर्याय आहे. हा कट ट्रेंडी असून सणासुदीला मॉडर्न लूक देतो.
Picture Credit: Pinterest
लांब केस असणाऱ्यांसाठी यू-शेप कट परफेक्ट आहे. केस नैसर्गिकरित्या फॉल होतात आणि पारंपरिक लूकला छान शोभतात. .
Picture Credit: Pinterest
कर्टन बॅंग्समुळे चेहरा सॉफ्ट दिसतो. सणासुदीत हलकी वेणी किंवा मोकळे केस ठेवले तरी स्टायलिश लूक मिळतो.
Picture Credit: Pinterest
फेदर कटमुळे केस हलके आणि सॉफ्ट वाटतात. हा कट सणासाठी कर्ल्स किंवा वेव्ह्ससोबत खूपच आकर्षक दिसतो.
Picture Credit: Pinterest
जास्त लांब किंवा फार छोटे नाही असे केस हवे असतील तर शोल्डर लेंथ कट योग्य आहे. सणासुदीत वेगवेगळ्या हेअरस्टाईल्स ट्राय करता येतात.
Picture Credit: Pinterest