मैदा, मीठ आणि पाणी एकत्र करून घट्ट पीठ मळून घ्या. झाकून 15–20 मिनिटे बाजूला ठेवा.
सोयाबीन 8–10 तास भिजवून उकडून घ्या आणि नंतर मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या.
कढईत तेल गरम करून त्यात आले-लसूण पेस्ट परतून घ्या. त्यात कांदा घालून थोडा परतावा.
आता त्यात कोबी आणि सोयाबीन घालून 2–3 मिनिटे शिजवा. सोया सॉस, मिरी पावडर ,मीठ घालून नीट मिसळा आणि गॅस बंद करा.
मळलेल्या पिठाच्या लहान गोळ्या करून पातळ पुरीसारखे लाटा.
प्रत्येक पुरीत 1 चमचा स्टफिंग ठेवा आणि मोमोजच्या आकारात कडा घडी घालून बंद करा.
स्टीमरमध्ये मोमोज 10–12 मिनिटे वाफवून घ्या किंवा गरम तेलात कुरकुरीत तळून घ्या.
