येतेय, Royal Enfield ची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक Flying Flea
Picture Credit: Pinterest
भारतात Flying Flea च्या टेस्टिंगला झाली सुरूवात
Picture Credit: Pinterest
गोल हेडलाईट, मोठे अलॉय व्हील्स सडपातळ बॉडी डिझाइनमुळे बाईकला मिळालाय स्टायलिश रेट्रो लूक
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
सर्क्युलर TFT स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी व स्मार्ट कनेक्ट फंक्शन्सचा समावेश
या बाईकमध्ये चेन ड्राइव्हऐवजी बेल्ट ड्राइव्ह प्रणाली वापरल्यामुळे जास्त स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल
Picture Credit: Pinterest
ड्युअल-चॅनेल ABS आणि क्रूझ कंट्रोल सारखे आधुनिक सेफ्टी फिचर्स
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे 80–120 किमी (C6) डेली सिटी राईडमध्ये
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे जून-जुलै महिन्यात लाँचिंग होण्याची शक्यता
Picture Credit: Pinterest
भारतात सुमारे 2 ते 2.8 लाख किंमत असेल असा अंदाज
Picture Credit: Pinterest