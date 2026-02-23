इलेक्ट्रिक बाईक्सच्या मार्केटमध्ये खळबळ

23 February 2026

Author:  वेद बर्वे

येतेय, Royal Enfield ची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक Flying Flea  

Flying Flea

Picture Credit: Pinterest

भारतात Flying Flea च्या टेस्टिंगला झाली सुरूवात 

टेस्टिंगचा प्रारंभ

Picture Credit: Pinterest

गोल हेडलाईट, मोठे अलॉय व्हील्स सडपातळ बॉडी डिझाइनमुळे बाईकला मिळालाय स्टायलिश  रेट्रो लूक

स्टायलिश रेट्रो लूक

Picture Credit: Pinterest

स्मार्ट फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

सर्क्युलर TFT स्क्रीन, ब्लूटूथ  कनेक्टिव्हिटी व स्मार्ट कनेक्ट  फंक्शन्सचा समावेश

या बाईकमध्ये चेन ड्राइव्हऐवजी  बेल्ट ड्राइव्ह प्रणाली वापरल्यामुळे जास्त स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल 

बेल्ट ड्राइव्ह प्रणाली

Picture Credit: Pinterest

ड्युअल-चॅनेल ABS आणि क्रूझ  कंट्रोल सारखे आधुनिक  सेफ्टी फिचर्स

सेफ्टी फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे 80–120 किमी (C6) डेली सिटी राईडमध्ये

रेंज

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे जून-जुलै महिन्यात लाँचिंग होण्याची शक्यता

लाँचिंग कधी?

Picture Credit: Pinterest

भारतात सुमारे 2 ते 2.8 लाख किंमत असेल असा अंदाज

किंमत

Picture Credit: Pinterest

