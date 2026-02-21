Bajaj Platina बाईकची तुफान लोकप्रियता

स्मूथ रायडिंग आणि पॉवरफुल इंजिनसह अन्य जबरदस्त फिचर्स

Bajaj Platina

Platina 2026 मध्ये 110cc  DTS-i सिंगल-सिलेंडर एयर- कूल्ड इंजिन किंवा 124.4 cc  इंजिनचा पर्याय

इंजिनचे पर्याय

दोन्ही व्हेरिअंट्समध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल गियरबॉक्स, जे  देतात स्मूथ शिफ्ट

स्मूथ शिफ्ट

पॉवरफुल परफॉर्मन्स

Platina 125: सुमारे 10.5PS व 11Nm  टॉर्क, उत्कृष्ट परफॉर्मन्स;  Platina 110: पारंपरिक DTS-i पॉवर

110cc मॉडेल- अंदाजे 80 kmpl तर Platina 125- सुमारे 94 kmpl

मायलेज

नवीन मॉडेलमध्ये एर्गोनॉमिक सीट आकर्षक ग्राफिक्स, LED DRL आणि आकर्षक पेन्ट शेड्स

डिझाइन आणि स्टाइल

Platina 125 मध्ये साधारण  11.5 लिटरचा इंधन टँक आहे, जो  लांब रेंसजाठी उत्तम ठरतो

इंधन टँक

Platina 110: सुमारे ₹69,000 पासून सुरू, Platina 125: अंदाजे  ₹84,500 ते ₹91,000 पर्यंत

किंमत

मिडल क्लासची पसंती;  Honda Shine 125 फिचर्स

