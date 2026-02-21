स्मूथ रायडिंग आणि पॉवरफुल इंजिनसह अन्य जबरदस्त फिचर्स
Picture Credit: Pinterest
Platina 2026 मध्ये 110cc DTS-i सिंगल-सिलेंडर एयर- कूल्ड इंजिन किंवा 124.4 cc इंजिनचा पर्याय
Picture Credit: Pinterest
दोन्ही व्हेरिअंट्समध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल गियरबॉक्स, जे देतात स्मूथ शिफ्ट
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
Platina 125: सुमारे 10.5PS व 11Nm टॉर्क, उत्कृष्ट परफॉर्मन्स; Platina 110: पारंपरिक DTS-i पॉवर
110cc मॉडेल- अंदाजे 80 kmpl तर Platina 125- सुमारे 94 kmpl
Picture Credit: Pinterest
नवीन मॉडेलमध्ये एर्गोनॉमिक सीट आकर्षक ग्राफिक्स, LED DRL आणि आकर्षक पेन्ट शेड्स
Picture Credit: Pinterest
Platina 125 मध्ये साधारण 11.5 लिटरचा इंधन टँक आहे, जो लांब रेंसजाठी उत्तम ठरतो
Picture Credit: Pinterest
Platina 110: सुमारे ₹69,000 पासून सुरू, Platina 125: अंदाजे ₹84,500 ते ₹91,000 पर्यंत
Picture Credit: Pinterest