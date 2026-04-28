कूलरमधून दुर्गंधी येतेय? करा 'हे' उपाय

28 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

उन्हाळा

एसी, कूलर आणि फॅन जितके लावावे तितके कमी. इतकी गरमी हैराण करत आहे.

दुर्गंधी ठरते डोकेदुखी

कूलरमधून थंड हवेऐवजी दमट वास येऊ लागतो. तेव्हा त्याचे मुख्य कारण म्हणजे घाण.

गवतामध्ये साचलेली घाण आणि पाण्यात वाढणारे जीवाणू असतात. 

दुर्गंधीचे कारण

तुम्ही काही घरगुती उपाय करुन यातून सुटका मिळवू शकता. 

सुटका मिळवा

कूलरमधील पाण्यात थोडी तुरटी टाकणे हा सर्वात स्वस्त आणि उत्तम पर्याय आहे.  

तुरटी

कूलरमधील पाण्यात दोन चमचे बेकिंग सोडा आणि थोडे पांढरे व्हिनेगर घाला. 

व्हिनेगर आणि बेकिंग सोडा

पाण्याचा खारटपणा कमी होईल आणि गवतावरील घाण स्वच्छ होईल. 

घाण होईल स्वच्छ

पाण्यामध्ये दोन-तीन लिंबू पिळा. लिंबाच्या आम्लधर्मी गुणधर्मामुळे जिवाणू मरतात.  

लिंबाचा रस

कूलरमध्ये ताजेपणाचा सुगंध दरवळतो. 

सुगंध

आठवड्यातून किमान एकदा कूलरमधील पाणी काढून टाका आणि त्याला उन्हात वाळू द्या. 

नियमित स्वच्छता

गवत जुने झाले असेल तर ते बदलणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

सर्वोत्तम पर्याय

