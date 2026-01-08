दुधात ट्रिप्टोफॅन आणि कॅल्शियम असतं. झोपण्याआधी कोमट दूध घेतल्यास झोप लवकर लागते.
Picture Credit: Pinterest
बदामामध्ये मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात असतं. रात्री 4–5 भिजवलेले बदाम खाणे फायदेशीर ठरते.
Picture Credit: Pinterest
केळ्यामध्ये पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम असतं, जे शरीरातील ताण कमी करतं. झोपण्याच्या आधी एक केळी खाल्ल्यास चांगली झोप लागते.
Picture Credit: Pinterest
हे हर्बल चहा तणाव कमी करतात आणि मन शांत करतात. झोपण्याआधी 1 कप घेतल्यास झोपेस मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
मध मेंदूला शांत ठेवतो आणि रक्तातील साखर संतुलित ठेवण्यास मदत करतो. कोमट दूध किंवा पाण्यात 1 चमचा मध घालून प्या.
Picture Credit: Pinterest
रात्री हलका भात, दलिया किंवा ओट्स घेतल्यास सेरोटोनिन हार्मोन वाढतं, ज्यामुळे झोप येण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
जायफळात नैसर्गिक शांततादायक गुणधर्म असतात. चिमूटभर जायफळ कोमट दुधात घालून घेतल्यास झोप लवकर लागते.
Picture Credit: Pinterest