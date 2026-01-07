कढईत अर्धा किलो तीळ मंद आचेवर खमंग भाजा. ते उडू लागले की गॅस बंद करा आणि मिक्सरमध्येबीजाडसर वाटून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
आता त्याच कढईत अर्धा किलो शेंगदाणे छान भाजून घ्या आणि मग मिक्सरमध्ये वाटून घ्या.
कढईत तूप घालून त्यात अर्धा किलो गूळ टाका. मंद आचेवर सतत हलवत गूळ वितळवा.
गूळ पूर्ण वितळल्यावर त्यात बारीक केलेले तिळ, शेंगदाणे, हलकं मीठ आणि वेलदोडे पूड घालून एकत्रित ढवळा.
सर्व मिश्रण एकजीव झाले की त्याला एका तूप लावलेल्या परातीत सपाट पसरवून घ्या.
थोडं गरम असतानाच सुरीने याच्या वड्या कापा आणि पूर्ण थंड झाल्यावर तयार वड्या वेगळ्या करा.
तयार तिळाच्या वड्या एका हवाबंद डब्यात साठवून ठेवा.
