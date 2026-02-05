ट्रेनने प्रवास करता? मग या फ्री सुविधा नक्की जाणून घ्या

Life style

05 february 2026

Author:  नुपूर भगत

प्रवासादरम्यान तब्येत बिघडल्यास टीटीई किंवा हेल्पलाइनवर संपर्क केल्यास जवळच्या स्टेशनवर डॉक्टरांची मदत मिळते.

मोफत वैद्यकीय मदत

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. स्टेशनवरही मोफत वॉटर बूथ असतात.

 मोफत पिण्याचे पाणी

व्हीलचेअर, रॅम्प आणि स्टेशन स्टाफची मदत मोफत मिळते.

दिव्यांगांसाठी सहाय्य

रेल मदत (139 / Rail Madad App) वर तक्रार केल्यास तत्काळ कारवाई केली जाते.

 तक्रार नोंदवण्याची सुविधा

प्रवासात सामान हरवल्यास GRP/RPF कडे मोफत तक्रार नोंदवता येते.

 हरवलेले सामान शोधण्याची मदत

महिला हेल्पलाइन, RPF एस्कॉर्ट आणि सुरक्षित डब्यांची सुविधा मोफत.

 महिलांसाठी सुरक्षा सेवा

अनेक मोठ्या रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी फ्री Wi-Fi सुविधा उपलब्ध आहे.

 स्टेशनवर मोफत Wi-Fi

