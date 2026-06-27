450cc ते Electric! Royal Enfield आणतेय 4 नवीन बाइक्स

2027 पर्यंत येऊ शकतात 4 दमदार बाइक्स; 450cc, 750cc आणि इलेक्ट्रिक सेगमेंटवर कंपनीची नजर
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350cc बाइक्समधील यशानंतर Royal Enfield आता 450cc, 750cc आणि इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये पोर्टफोलिओ वाढवण्याच्या तयारीत आहे. आगामी काळात अनेक नवीन मॉडेल्स सादर होण्याची शक्यता आहे.
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Himalayan 750 मध्ये नवीन ट्विन-सिलेंडर इंजिन, अधिक पॉवर आणि लाँग-डिस्टन्स टूरिंगसाठी अनुकूल सेटअप मिळू शकतो. प्रीमियम सस्पेन्शन आणि आधुनिक फीचर्सचीही अपेक्षा आहे.
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Royal Enfield च्या Flying Flea ब्रँडअंतर्गत ही इलेक्ट्रिक बाइक येण्याची शक्यता आहे. शहरातील प्रवासासह हलक्या ऑफ-रोड वापरासाठी ती विकसित केली जात असल्याचे मानले जाते.
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Himalayan 411 नंतर किफायतशीर अॅडव्हेंचर बाइक म्हणून Himalayan 440 येऊ शकते. सुमारे 440cc इंजिन, आरामदायी राइडिंग पोझिशन आणि दैनंदिन वापरासोबत टूरिंगवर भर असू शकतो.
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Scram 450 ही Himalayan 450 च्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित असू शकते. शहरातील वापर आणि वीकेंड अॅडव्हेंचर लक्षात घेऊन 452cc Sherpa इंजिन आणि वेगळे स्टाइलिंग मिळण्याची शक्यता आहे.
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LED हेडलॅम्प, TFT किंवा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, स्विचेबल ABS, Tripper Navigation, ट्युबलेस टायर्सचा पर्याय
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सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, या मॉडेल्सपैकी काही बाइक्स 2026 च्या उत्तरार्धापासून ते 2027 दरम्यान टप्प्याटप्प्याने सादर केल्या जाऊ शकतात. कंपनीकडून सर्व मॉडेल्सची अधिकृत लॉन्च तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
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