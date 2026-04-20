फुटकी कवडी ते रुपया ; कसा होता भारतीय चलनाचा प्रवास ?

19 April 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

रुपयाच काय फुटकी कवडी देखील देणार नाही असं बऱ्याचदा कानावर आलं असेल. 

या वाक्याचा नेमका संबंध हा भारतीय चलनाशी जोडलेला आहे. 

​भारताच्या प्राचीन आर्थिक इतिहासात कवडी आणि दमडी यांना महत्व होतं.

कवडी म्हणजे काय तर समुद्रात सापडणारे, लहान सागरी शंख आहे, ज्याला लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जात.

3 फुटकी कवडी = 1 पूर्ण कवडी

10 पूर्ण कवडी = 1 दमडी

2  दमडी = 1 धेला

1.5 धेला = 1 पाई

3 पाई =1 पैसा

4  पैसा = 1 आणा

16  आणे = 1 रुपया

