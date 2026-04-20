फुटकी कवडी ते रुपया ; कसा होता भारतीय चलनाचा प्रवास ?

रुपयाच काय फुटकी कवडी देखील देणार नाही असं बऱ्याचदा कानावर आलं असेल.
या वाक्याचा नेमका संबंध हा भारतीय चलनाशी जोडलेला आहे.
भारताच्या प्राचीन आर्थिक इतिहासात कवडी आणि दमडी यांना महत्व होतं.
कवडी म्हणजे काय तर समुद्रात सापडणारे, लहान सागरी शंख आहे, ज्याला लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जात.
3 फुटकी कवडी = 1 पूर्ण कवडी
10 पूर्ण कवडी = 1 दमडी
2 दमडी = 1 धेला
1.5 धेला = 1 पाई
3 पाई =1 पैसा
4 पैसा = 1 आणा
16 आणे = 1 रुपया
