मायलेज: 75-89 km/l साधारण किंमत: 50,000–55,000 खूप हलकी, मायलेज-फोकस्ड, शहरी व ग्रामीण भागासाठी बेस्ट
मायलेज: 80–83 km/l, साधारण किंमत: 70,000–80,000 लोकप्रिय आणि टिकाऊ पर्याय
मायलेज: 72-75 km/l, साधारण किंमत: 67,000–72,000 आरामदायी राईड + चांगला मायलेज
मायलेज: 70-75 km/l, साधारण किंमत: 60,000–68,000 कमी किंमतीत स्पोर्टी लुक + उत्तम मायलेज
मायलेज: 65-74 km/l साधारण किंमत: 60,000–85,000 आरामदायी सीट, डायनॅमिक मायलेज
मायलेज: 60-65 km/l साधारण किंमत: 65,000–70,000 Honda ची विश्वसनीय बाईक
मायलेज: 65-70 km/l साधारण किंमत: 55,000–68,000 किफायती आणि मजबूत