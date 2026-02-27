100 रुपयाच्या पेट्रोलमध्ये पैसा-वसूल मायलेज

Automobile

27 February 2026

Author:  वेद बर्वे

100 रुपयाच्या फुल टँकमध्ये सॉलीड मायलेज देणाऱ्या बाईक्स

लोकप्रिय बाईक्स

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: 75-89 km/l साधारण किंमत: 50,000–55,000 खूप हलकी, मायलेज-फोकस्ड, शहरी व ग्रामीण भागासाठी बेस्ट

Bajaj CT 100

Picture Credit: Pinterest

Hero Splendor Plus

मायलेज: 80–83 km/l, साधारण किंमत: 70,000–80,000 लोकप्रिय आणि टिकाऊ पर्याय

Picture Credit: Pinterest

Bajaj Platina 100

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: 72-75 km/l, साधारण किंमत: 67,000–72,000 आरामदायी राईड + चांगला मायलेज

TVS Sport

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: 70-75 km/l, साधारण किंमत: 60,000–68,000 कमी किंमतीत स्पोर्टी लुक + उत्तम मायलेज

TVS Radeon

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: 65-74 km/l साधारण किंमत: 60,000–85,000 आरामदायी सीट, डायनॅमिक मायलेज

Honda Shine 100

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: 60-65 km/l साधारण किंमत: 65,000–70,000 Honda ची विश्वसनीय बाईक

Hero HF Deluxe

Picture Credit: Pinterest

मायलेज: 65-70 km/l साधारण किंमत: 55,000–68,000 किफायती आणि मजबूत

