राहा तयार; येतायत 9 डिझेल SUV कारडिझेल कार घेण्याचा विचार \nअसलेल्यांसाठी खुशखबर!! Automobie 10 March 2026 Author: वेद बर्वे डिझेल SUV लाँच होत आहेत, 1...2 नव्हे, \nतर तब्बल 9 नव्या डिझेल SUV Picture Credit: Pinterest महिंद्रापासून -- टोयटोपर्यंत अनेक \nकंपन्या उतरवणार आपली \nडिझेल कार \n\n मोठ्या कंपन्या शर्यतीत Picture Credit: Pinterest 2.0L टर्बो पेट्रोल व 2.2L डिझेल इंजिनसह, सुमारे 200 PS पॉवर व 4x4 पर्याय देणारी अपडेटेड \nप्रीमियम SUV अपेक्षित महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट Picture Credit: Pinterest 2.2L mHawk डिझेल इंजिनसह, \n132 PS पॉवर व 300 Nm टॉर्क देणारी मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम SUV स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट Picture Credit: Pinterest 2.8L टर्बो डिझेल इंजिनसह, \n204 PS पॉवर व 500 Nm टॉर्क सह दमदार 4x4 पिकअप नवीन टोयोटा हाइलक्स Picture Credit: Pinterest 2.7L पेट्रोल किंवा 2.8L टर्बो \nडिझेल इंजिनसह, 204 PS पर्यंत पॉवर व 4x4 ड्राइव्ह देणारी \nलोकप्रिय फुल-साइज SUV नवीन टोयोटा फॉर्च्यूनर Picture Credit: Pinterest 1.5L पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल व डिझेल इंजिन पर्यायांसह, 160 PS पर्यंत \nपॉवर देणारी फीचर-लोडेड SUV न्यू हुंडाई क्रेटा Picture Credit: Pinterest Scorpio वर आधारित कॉन्सेप्ट \nSUV; नवीन डिझाइन व डिझेल/इलेक्ट्रिक पर्याय अपेक्षित महिंद्रा विजन S Picture Credit: Pinterest Scorpio-N प्लॅटफॉर्मवर आधारित पिकअप, ज्यात 2.2L डिझेल \nइंजिन व 4x4 क्षमता अपेक्षित महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप Picture Credit: Pinterest 2.0L टर्बो डिझेल इंजिनसह, \nअंदाजे 200 PS पॉवर व AWD \nड्राइव्हव देणारी 7-सीटर SUV स्कोडा कोडियाक डीझल Picture Credit: Pinterest प्रीमियम SUV; 2.0L डिझेल \nइंजिन व 200 PS च्या आसपास \nपॉवर मिळण्याची शक्यता MG मॅजेस्टर Picture Credit: Pinterest फक्त 50,000 डाऊन पेमेंटमध्ये \n कार तुमच्या दारात पुढे वाचा