डिझेल कार घेण्याचा विचार असलेल्यांसाठी खुशखबर!!

Automobie

10 March 2026

Author:  वेद बर्वे

डिझेल SUV

लाँच होत आहेत, 1...2 नव्हे, तर तब्बल 9 नव्या डिझेल SUV

Picture Credit: Pinterest

महिंद्रापासून -- टोयटोपर्यंत अनेक कंपन्या उतरवणार आपली डिझेल कार

मोठ्या कंपन्या शर्यतीत

Picture Credit: Pinterest

2.0L टर्बो पेट्रोल व 2.2L डिझेल इंजिनसह, सुमारे 200 PS पॉवर व 4x4 पर्याय देणारी अपडेटेड  प्रीमियम SUV अपेक्षित

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट

Picture Credit: Pinterest

2.2L mHawk डिझेल इंजिनसह,  132 PS पॉवर व  300 Nm टॉर्क देणारी मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम SUV

स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट

Picture Credit: Pinterest

2.8L टर्बो डिझेल इंजिनसह, 204 PS पॉवर व 500 Nm टॉर्कसह दमदार 4x4 पिकअप

नवीन टोयोटा हाइलक्स

Picture Credit: Pinterest

2.7L पेट्रोल किंवा 2.8L टर्बो  डिझेल इंजिनसह, 204 PS पर्यंत पॉवर व 4x4 ड्राइव्ह देणारी  लोकप्रिय फुल-साइज SUV

नवीन टोयोटा फॉर्च्यूनर

Picture Credit: Pinterest

1.5L पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल व डिझेल इंजिन पर्यायांसह, 160 PS पर्यंत  पॉवर देणारी फीचर-लोडेड SUV

न्यू हुंडाई क्रेटा

Picture Credit: Pinterest

Scorpio वर आधारित कॉन्सेप्ट  SUV; नवीन डिझाइन व डिझेल/इलेक्ट्रिक पर्याय अपेक्षित

महिंद्रा विजन S

Picture Credit: Pinterest

Scorpio-N प्लॅटफॉर्मवर आधारित पिकअप, ज्यात 2.2L डिझेल  इंजिन व 4x4 क्षमता अपेक्षित

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पिकअप

Picture Credit: Pinterest

2.0L टर्बो डिझेल इंजिनसह, अंदाजे 200 PS पॉवर व AWD  ड्राइव्हव देणारी 7-सीटर SUV

स्कोडा कोडियाक डीझल

Picture Credit: Pinterest

प्रीमियम SUV; 2.0L डिझेल  इंजिन व 200 PS च्या आसपास  पॉवर मिळण्याची शक्यता

MG मॅजेस्टर

Picture Credit: Pinterest

