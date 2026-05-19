भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटरचा वापर वाढत आहे. देशातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या पहिल्या पाच स्कूटरमध्ये दोन इलेक्ट्रिक स्कूटरचा समावेश आहे.
Tvs आयक्यूब आणि बजाज चेतक या देशातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटर बनल्या आहेत.
Tvs आयक्यूबला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे.
Tvs ने एप्रिलमध्ये ३७,१९३ आयक्यूब स्कूटर विकल्या गेल्या. ज्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रीत ३५% वाढ आहे.
कंपनीने एप्रिल २०२५ मध्ये २७,६०४ आयक्यूब स्कूटर विकल्या. दरम्यान, एप्रिल २०२६ मध्ये बजाज चेतकच्या ३४,३०४ युनिट्सची विक्री झाली.
Tvs आयक्यूब विविध बॅटरी आणि रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असून त्याची किंमत ५९,९९९ पासून सुरु होते.
खरं तर बॅटरी ऍज ए सर्व्हिस अंतर्गत या स्कूटरची किंमत ५९,९९९ पासून सुरु होते. मात्र, iQube ची किंमत ९४,९९९ पासून सुरु होते.
Tvs iQube च्या बेस व्हेरिएंटमध्ये २.२kWh क्षमतेची बॅटरी आहे. या व्हेरिएंटची रेंज ९४ किमी असल्यास दावा केला जातो आणि पूर्ण चार्ज होण्यासाठी २ तास ४५ मिनिटे लागतात.
टॉप-स्पेक iQube व्हेरिएंटमध्ये ५.३ kWh बॅटरी असून त्याची रेंज २१२ किलोमीटर असल्याचा दावा केला जातो. या व्हेरिएंटची किंमत १.५८ लाख आहे.
चार्जिंग खर्चाबद्दल बोलायचे झाल्यास २.२kWh व्हर्जन घरी चार्ज करण्यासाठी सरासरी २० ते २२ रुपये खर्च येईल.
