त्याआधी जाणून घेऊया या फोनचे जबरदस्त फिचर्स
200MP मुख्य, 50MP अल्ट्रावाइड, 50MP सेकंडरी व 10MP टेलीफोटो; सेल्फी कॅमेरा: 12MP, HDR व 4K व्हिडिओ क्षमता
6.9 इंचाचा QHD+ Dynamic LTPO AMOLED डिस्प्ले, 2X ब्राईट स्क्रीन, 120 Hz रिफ्रेश रेट
शक्तिशाली Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोससर, गेमिंगसाठी उत्तम
5000 mAh मोठी बॅटरी + 45 W फास्ट चार्जिंग + वायरलेस चार्जिंग
2GB RAM + 256GB / 512GB / 1TB स्टोरेज पर्याय
सुरुवातीला या फोनची किंमत 1,29,999 इतकी होती, मात्र आता हा फोन 1,07,700 रुपयांना मिळेल
