Samsung Galaxy चे 'हे' मॉडेल 22 हजारांनी झाले स्वस्त

Technology

26 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Samsung Galaxy s26 लाँच होताच घसरले 'या' मॉडेलचे भाव

भाव घसरले

सॅमसंग Galaxy S25 Ultra 5G ची नवी किंमत किती?

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

त्याआधी जाणून घेऊया या फोनचे जबरदस्त फिचर्स

सॉलिड फिचर्स

कॅमेरा सेटअप

200MP मुख्य, 50MP अल्ट्रावाइड,  50MP सेकंडरी व 10MP टेलीफोटो; सेल्फी कॅमेरा: 12MP, HDR व 4K  व्हिडिओ क्षमता

डिस्प्ले

6.9 इंचाचा QHD+ Dynamic LTPO  AMOLED डिस्प्ले, 2X ब्राईट स्क्रीन,  120 Hz रिफ्रेश रेट

प्रोसेसर

शक्तिशाली Qualcomm Snapdragon  8 Elite प्रोससर, गेमिंगसाठी उत्तम

बॅटरी

5000 mAh मोठी बॅटरी + 45 W  फास्ट चार्जिंग + वायरलेस चार्जिंग

स्टोरेज आणि रॅम

2GB RAM + 256GB / 512GB /  1TB स्टोरेज पर्याय

किंमत

सुरुवातीला या फोनची किंमत 1,29,999 इतकी होती, मात्र आता हा फोन 1,07,700 रुपयांना मिळेल

