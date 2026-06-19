हे फीचर्स असलेले स्मार्टफोन बाबांना करा गिफ्ट
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आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी उपयुक्त फीचर.
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कुटुंबीयांना आपले लोकेशन सहज पाठवता येते.
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आवाजाद्वारे कॉल, मेसेज आणि रिमाइंडर सेट करता येतात.
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काही सेकंदांत सुरक्षित डिजिटल पेमेंट करता येते.
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अक्षरे मोठी करून फोन वापरणे अधिक सोपे होते.
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पावले, झोप आणि दैनंदिन अॅक्टिव्हिटीवर लक्ष ठेवता येते.
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दूर असलेल्या कुटुंबीयांशी समोरासमोर संवाद साधता येतो.
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महत्त्वाचे फोटो आणि व्हिडिओ सुरक्षितरीत्या सेव्ह करता येतात.
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फसव्या आणि अनोळखी कॉल्सपासून सावध राहण्यास मदत होते.
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