बाबांसाठी खास स्मार्ट फीचर्स

Automobile

19 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

 फादर्स डे 

हे फीचर्स असलेले स्मार्टफोन बाबांना करा गिफ्ट

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Emergency SOS 

आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी उपयुक्त फीचर.

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Live Location Sharing

कुटुंबीयांना आपले लोकेशन सहज पाठवता येते.

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आवाजाद्वारे कॉल, मेसेज आणि रिमाइंडर सेट करता येतात.

Voice Assistant 

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काही सेकंदांत सुरक्षित डिजिटल पेमेंट करता येते.

UPI Payments

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अक्षरे मोठी करून फोन वापरणे अधिक सोपे होते.

Large Text Mode

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पावले, झोप आणि दैनंदिन अ‍ॅक्टिव्हिटीवर लक्ष ठेवता येते.

Health Tracking Apps

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दूर असलेल्या कुटुंबीयांशी समोरासमोर संवाद साधता येतो.

Video Calling

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महत्त्वाचे फोटो आणि व्हिडिओ सुरक्षितरीत्या सेव्ह करता येतात.

Photo Backup

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फसव्या आणि अनोळखी कॉल्सपासून सावध राहण्यास मदत होते.

Spam Call Protection

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