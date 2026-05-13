Google Maps चे हे Hidden फीचर्स तुम्हाला माहितीयत का? 

13 May 2026

Author:  स्वराली शहा

ऑफलाइन मॅप्स

इंटरनेट नसले तरी मॅप डाउनलोड केल्यास मॅपच्या मदतीने सहज नेव्हिगेशन करता येते.

लाईव्ह लोकेशन शेअरिंग

आपल्या रिअल टाईम लोकेशनची माहिती कुटुंबीय, नातेवाईक आणि मित्रांना शेअर करता येते.

प्रवासादरम्यान गाडीचा वेग आणि रस्त्यावरील स्पीड लीमट स्क्रीनवर पाहता येते.

स्पीडोमीटर

यामुळे फीचरमुळे कॅमेराच्या मदतीने योग्य दिशा आणि रस्ता सहजपणे शोधता येतो.

लाईव्ह व्ह्यू एआर नेव्हिगेशन

अनेक ठिकाणे जोडून जलद आणि सोयीस्कर मार्ग निवडता येतो.

मल्टीपल स्टॉप्स ऑप्शन

यामुळे तुमचे लोकेशन किंवा सर्च डेटा सेव्हा गुगलवर सेव्ह राहत नाही.

इन्कोग्निटो मोड

गुगल मॅप अपडेट ठेवल्यास नवीन फीचर्स आणि अधिक चांगली सुरक्षा मिळते.

अपडेटेड ॲप

गुगल मॅप्सच्या वरच्या उजव्या बाजूच्या कोपऱ्यात प्रोफाइल आयकॉनमध्ये हे Hidden Settings आणि Tools तुम्हाला मिळतील.

फीचर्स कुठे आहेत?

