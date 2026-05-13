Google Maps चे हे Hidden फीचर्स तुम्हाला माहितीयत का? 

इंटरनेट नसले तरी मॅप डाउनलोड केल्यास मॅपच्या मदतीने सहज नेव्हिगेशन करता येते.
आपल्या रिअल टाईम लोकेशनची माहिती कुटुंबीय, नातेवाईक आणि मित्रांना शेअर करता येते.
प्रवासादरम्यान गाडीचा वेग आणि रस्त्यावरील स्पीड लीमट स्क्रीनवर पाहता येते.
यामुळे फीचरमुळे कॅमेराच्या मदतीने योग्य दिशा आणि रस्ता सहजपणे शोधता येतो.
अनेक ठिकाणे जोडून जलद आणि सोयीस्कर मार्ग निवडता येतो.
यामुळे तुमचे लोकेशन किंवा सर्च डेटा सेव्हा गुगलवर सेव्ह राहत नाही.
गुगल मॅप अपडेट ठेवल्यास नवीन फीचर्स आणि अधिक चांगली सुरक्षा मिळते.
गुगल मॅप्सच्या वरच्या उजव्या बाजूच्या कोपऱ्यात प्रोफाइल आयकॉनमध्ये हे Hidden Settings आणि Tools तुम्हाला मिळतील.
