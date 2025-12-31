नैसर्गिक पद्धतीने केसगळती रोखण्यासाठी  7 सोपे उपाय

Author:  नुपूर भगत

नारळ, बदाम किंवा एरंडेल तेल आठवड्यातून 2 वेळा केसांच्या मुळांना लावा. यामुळे केस मजबूत होतात.

तेलाने मसाज करा

कांद्याचा रस केसांच्या मुळांना लावून 20–30 मिनिटांनी धुवा. यामुळे केसांची वाढ सुधारते.

कांद्याचा रस वापरा

आवळ्याची पावडर किंवा रस केसांसाठी फायदेशीर आहे. यामुळे केस गळणे कमी होते आणि चमक येते.

आवळ्याचा उपयोग करा

भिजवलेले मेथी दाणे वाटून केसांना लावा. यामुळे केसांची मुळे मजबूत होतात.

मेथी दाण्यांचा लेप

अंडे आणि थोडे दही मिसळून केसांना लावा. यामुळे केसांना प्रथिने मिळतात.

अंड्याचा मास्क लावा

प्रथिने, हिरव्या भाज्या, फळे आणि पाणी भरपूर प्रमाणात घ्या. आतून पोषण मिळाल्यास केस निरोगी राहतात.

योग्य आहार घ्या

योग, ध्यान आणि पुरेशी झोप घेतल्यास केसगळती कमी होण्यास मदत होते.

ताणतणाव कमी ठेवा

