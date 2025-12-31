नारळ, बदाम किंवा एरंडेल तेल आठवड्यातून 2 वेळा केसांच्या मुळांना लावा. यामुळे केस मजबूत होतात.
Picture Credit: Pinterest
कांद्याचा रस केसांच्या मुळांना लावून 20–30 मिनिटांनी धुवा. यामुळे केसांची वाढ सुधारते.
आवळ्याची पावडर किंवा रस केसांसाठी फायदेशीर आहे. यामुळे केस गळणे कमी होते आणि चमक येते.
भिजवलेले मेथी दाणे वाटून केसांना लावा. यामुळे केसांची मुळे मजबूत होतात.
अंडे आणि थोडे दही मिसळून केसांना लावा. यामुळे केसांना प्रथिने मिळतात.
प्रथिने, हिरव्या भाज्या, फळे आणि पाणी भरपूर प्रमाणात घ्या. आतून पोषण मिळाल्यास केस निरोगी राहतात.
योग, ध्यान आणि पुरेशी झोप घेतल्यास केसगळती कमी होण्यास मदत होते.
