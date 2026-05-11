एसी वापरताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे फार गरजेचे आहे. त्या कोणत्या आहेत. चला जाणून घेऊया.
जर एसी व्यवस्थित थंड करत नसेल, तर हे गॅस कमी असल्याचे लक्षण आहे.
मात्र, घाणेरडा एअर फिल्टर किंवा सदोष थर्मोस्टॅटमुळे देखील कूलिंग कमी होऊ शकते.
एसीच्या इनडोअर आणि आऊटडोअर युनिटला जोडणाऱ्या पाईपवर बर्फ जमा होत असल्याचे दिसल्यास ते गॅस गळतीचे लक्षण असू शकते.
एसीमधून बुडबुडण्याचा किंवा फुसफुसण्याचा आवाज येत असेल
तसेच कंप्रेसर सारखा चालू-बंद होत राहतो...
म्हणून हे वायूच्या पातळीतील बिघाडाचे लक्षण देखील असू शकते.
