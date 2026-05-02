सर्वप्रथम एका भांड्यात उकडलेले बटाटे आणि हरभरे एकत्र करा.
Picture Credit: Pinterest
त्यात चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून नीट मिसळा.
आता त्यात मीठ आणि चाट मसाला घालून मिश्रण चवीनुसार तयार करा.
तयार कटोरी घ्या आणि त्यात हे मिश्रण भरून घ्या.
प्रत्येक कटोरीवर हिरवी चटणी आणि चिंच-गुळाची चटणी घाला.
वरून शेव आणि थोडी कोथिंबीर टाकून सजवा.
लगेच सर्व्ह करा, म्हणजे कटोरी कुरकुरीत राहील आणि चाट अधिक चविष्ट लागेल.
