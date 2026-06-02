मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडतील हे हिरव्या मूगाचे अप्पे

Life style

02 June 2026

Author:  नुपूर भगत

भिजवलेले हिरवे मूग स्वच्छ धुऊन घ्या. त्यामध्ये हिरवी मिरची आणि आले घालून थोडे पाणी वापरत गुळगुळीत वाटून घ्या.

हिरवे मूग भिजवा 

Picture Credit: Pinterest

तयार मिश्रण एका भांड्यात काढून त्यात रवा, मीठ, बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर घाला.

रवा घाला 

Picture Credit: Pinterest

सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करून 10 ते 15 मिनिटे मिश्रण झाकून ठेवा.

मिश्रण झाकून ठेवा

Picture Credit: Pinterest

अप्पेपात्र गरम करून प्रत्येक साच्यात थोडे तेल लावा.

साच्यात तेल घाला

Picture Credit: Pinterest

प्रत्येक साच्यात तयार मिश्रण ओता आणि मध्यम आचेवर 2 ते 3 मिनिटे शिजू द्या.

मिश्रण ओता 

Picture Credit: Pinterest

अप्पे एका बाजूने सोनेरी झाल्यावर पलटवा आणि दुसऱ्या बाजूनेही कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.

अप्पे भाजा

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम हिरव्या मूगाचे अप्पे प्लेटमध्ये काढा आणि नारळाची चटणी, हिरवी चटणी किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

घरच्या घरी बनवा स्ट्रीट स्टाईल चटपटीत दही पापडी चाट

पुढे वाचा