भिजवलेले हिरवे मूग स्वच्छ धुऊन घ्या. त्यामध्ये हिरवी मिरची आणि आले घालून थोडे पाणी वापरत गुळगुळीत वाटून घ्या.
तयार मिश्रण एका भांड्यात काढून त्यात रवा, मीठ, बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर घाला.
सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करून 10 ते 15 मिनिटे मिश्रण झाकून ठेवा.
अप्पेपात्र गरम करून प्रत्येक साच्यात थोडे तेल लावा.
प्रत्येक साच्यात तयार मिश्रण ओता आणि मध्यम आचेवर 2 ते 3 मिनिटे शिजू द्या.
अप्पे एका बाजूने सोनेरी झाल्यावर पलटवा आणि दुसऱ्या बाजूनेही कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
गरमागरम हिरव्या मूगाचे अप्पे प्लेटमध्ये काढा आणि नारळाची चटणी, हिरवी चटणी किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह करा.
