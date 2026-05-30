घरी बनवलेली दही पापडी चाट स्वच्छ फ्रेश आणि आरोग्यदायी ठरते 

Life style

30 May 2026

Author:  नुपूर भगत

एका ताटात किंवा प्लेटमध्ये सर्व पापड्या व्यवस्थित मांडून घ्या.

पापड्या पसरवा

प्रत्येक पापडीवर थोडा उकडलेला बटाटा आणि काबुली चणे ठेवा.

उकडलेला बटाटा

 आता सर्व पापड्यांवर भरपूर घट्ट दही समान प्रमाणात घाला.

दही पसरवा

त्यावर हिरवी चटणी आणि चिंचेची गोड चटणी पसरवा.

चटण्या टाका

चाट मसाला, जिरेपूड आणि चवीनुसार मीठ भुरभुरा.

मसाले टाका

वरून भरपूर शेव, डाळिंबाचे दाणे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला.

शेव आणि डाळिंबाचे दाणे

तयार दही पापडी चाट लगेच सर्व्ह करा आणि तिच्या कुरकुरीत व चटपटीत चवीचा आनंद घ्या.

सर्व्ह करा

