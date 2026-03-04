उडीद डाळीपासून बनवा बाजारासारखा मऊ, चटपटीत दही वडा

04 March 2026

Author:  नुपूर भगत

भिजवलेली उडीद डाळ पाणी काढून मिक्सरमध्ये अगदी कमी पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.

डाळ वाटून घ्या

Picture Credit: Pinterest

वाटलेले पीठ एका भांड्यात काढून त्यात मीठ घाला आणि 5-7 मिनिटे चांगले फेटा, जेणेकरून पीठ हलके आणि फुलके होईल.

मीठ घाला

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करून ओल्या हाताने किंवा चमच्याने छोटे-छोटे वडे तेलात सोडा आणि सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.

वडे तेलात तळा 

Picture Credit: Pinterest

तळलेले वडे गरम पाण्यात 10 मिनिटे भिजत ठेवा. नंतर हलक्या हाताने दाबून अतिरिक्त पाणी काढून घ्या.

वडे पाण्यात भिजत ठेवा

Picture Credit: Pinterest

दही चांगले फेटून त्यात थोडे मीठ आणि साखर (ऑप्शनल) घालून एकजीव करा.

दही फेटुन घ्या

Picture Credit: Pinterest

एका प्लेटमध्ये वडे ठेवून त्यावर भरपूर दही घाला. त्यावर चिंचेची गोड चटणी आणि हिरवी चटणी पसरवा.

वड्यांवर दही घाला

Picture Credit: Pinterest

शेवटी जिरे पूड, लाल तिखट आणि काळं मीठ पसरवून सजवा. हवे असल्यास शेव किंवा कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

