भिजवलेली उडीद डाळ पाणी काढून मिक्सरमध्ये अगदी कमी पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.
वाटलेले पीठ एका भांड्यात काढून त्यात मीठ घाला आणि 5-7 मिनिटे चांगले फेटा, जेणेकरून पीठ हलके आणि फुलके होईल.
कढईत तेल गरम करून ओल्या हाताने किंवा चमच्याने छोटे-छोटे वडे तेलात सोडा आणि सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
तळलेले वडे गरम पाण्यात 10 मिनिटे भिजत ठेवा. नंतर हलक्या हाताने दाबून अतिरिक्त पाणी काढून घ्या.
दही चांगले फेटून त्यात थोडे मीठ आणि साखर (ऑप्शनल) घालून एकजीव करा.
एका प्लेटमध्ये वडे ठेवून त्यावर भरपूर दही घाला. त्यावर चिंचेची गोड चटणी आणि हिरवी चटणी पसरवा.
शेवटी जिरे पूड, लाल तिखट आणि काळं मीठ पसरवून सजवा. हवे असल्यास शेव किंवा कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा.
