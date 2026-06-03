देशात इथेनॉल आणि फ्लेक्स फ्यूएलसारख्या पर्यायी इंधनांवर चर्चा सुरु आहे. सरकारने पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रण वाढवण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली.
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येत्या काळात पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण आणखी वाढणार आहे. दरम्यान, फ्लेक्स फ्यूएलवर बरीच चर्चा सुरु आहे.
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खरं तर, हीरो मोटोकॉर्प आपली पहिली फ्लेक्स-फ्यूल बाईक देखील लाँच करत आहे. या बाईकचे अनावरण ३ जून रोजी केले जाईल.
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ही केवळ कंपनीसाठीच नव्हे तर देशाच्या वाहन क्षेत्रासाठीही एक मोठी संधी असेल.
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फ्लेक्स-फ्यूएल वाहने सामान्य पेट्रोल तसेच उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत.
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E85 सारखे इंधन वापरले जाऊ शकते, ज्यामध्ये ८५ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल असते.
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हीरो मोटोकॉर्पने २०२५ इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पोमध्ये आपल्या फ्लेक्स-फ्यूएल बाईकचा प्रोटोटाईप प्रदर्शित केला होता.
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मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हीरो स्प्लेंडर या तंत्रज्ञानासाठी एक प्रबळ दावेदार ठरु शकते.
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स्प्लेंडर ही अनेक वर्षांपासून देशातील सर्वाधिक विकली जाणारी मोटरसायकल आहे.
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लाँच होणारी बाईक ही प्रोडक्शन मॉडेल असेल, कॉन्सेप्ट मॉडेल नाही. तिची किंमत आणि फीचर्स लाँच कार्यक्रमा दरम्यान किंवा त्यानंतर जाहीर केली जाऊ शकतात.
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फ्लेक्स-फ्यूएल तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की वाहन मालकांना इंधनामध्ये असलेल्या इथेनॉलच्या प्रमाणाबद्दल चिंता करावी लागणार नाही.
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जर सरकारने भविष्यात जास्त इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य केले, तर त्याचा फ्लेक्स फ्युएल वाहनांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
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अलीकडे E20 पेट्रोलबद्दल अशा तक्रारी समोर आल्या आहेत की, E20 इंधनामुळे जुन्या वाहनांचे मायलेज कमी झाले आहे आणि वाहनांचे भाग निकामी झाले आहेत.
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