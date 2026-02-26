Hero Passion Pro बाईक आता तुमच्या बजेटमध्ये

Automobile

26 February 2026

Author:  वेद बर्वे

या लोकप्रिय बाईकचे फिचर्स व तिच्या नव्या किंमतीवर एक नजर

Hero Passion Pro

110cc एअर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजिन; अंदाजे 9.02–9.15  Ps पॉवर व 9.79–9.89Nm टॉर्क

इंजिन

4-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स स्मूथ परफॉर्मन्स

ट्रांसमिशन

अंदाजे 68–70 kmpl मायलेज  (कंपनी क्लेम), राईडिंगची जागा व व्हेरिअंटनुसार बदलाची शक्यता

मायलेज

फ्युएल टँक

10-लिटर टँक क्षमता, त्यामुळे लाँग राईड्ससाठी उत्तम पर्याय

फीचर्स

सेमी डिजीटल/ डिजीटल एनॉलॉग  इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, i3S idle-start-stop  तंत्रज्ञान, LED हेडलाइट्स, आधुनिक स्टायलिंग

सुरक्षा

फ्रंट डिस्क व रिअर ड्रम ब्रेक-सह  Combi Brake System (CBS)

किंमत

साधारण ऑन-रोड किंमक 74,000 ते  81,000 दरम्यान, वेरिअंट व जागेनुसार  ही रेंज वाढूही शकते

EMI पर्याय

बेसिक व्हेरिएंटच्या किंमतीवर काही ठिकाणी ₹2,599 किंवा काही जागी त्याहून कमीचा EMI पर्याय उपलब्ध

