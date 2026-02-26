110cc एअर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजिन; अंदाजे 9.02–9.15 Ps पॉवर व 9.79–9.89Nm टॉर्क
4-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स स्मूथ परफॉर्मन्स
अंदाजे 68–70 kmpl मायलेज (कंपनी क्लेम), राईडिंगची जागा व व्हेरिअंटनुसार बदलाची शक्यता
10-लिटर टँक क्षमता, त्यामुळे लाँग राईड्ससाठी उत्तम पर्याय
सेमी डिजीटल/ डिजीटल एनॉलॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, i3S idle-start-stop तंत्रज्ञान, LED हेडलाइट्स, आधुनिक स्टायलिंग
फ्रंट डिस्क व रिअर ड्रम ब्रेक-सह Combi Brake System (CBS)
साधारण ऑन-रोड किंमक 74,000 ते 81,000 दरम्यान, वेरिअंट व जागेनुसार ही रेंज वाढूही शकते
बेसिक व्हेरिएंटच्या किंमतीवर काही ठिकाणी ₹2,599 किंवा काही जागी त्याहून कमीचा EMI पर्याय उपलब्ध