लवकरच येणार होंडाची CNG Activa

Automobile

26 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Activa CNG

पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिकच्या तुलनेत CNG ची वैशिष्टे काय?

CNG वेरिअंट

Picture Credit: Pinterest

Activa CNG मध्ये CNG + पेट्रोल  दोन्ही मोड्स मिळू शकतात

Dual-Fuel सिस्टम

Picture Credit: Pinterest

विशेष म्हणजे फ्युएल मोडचे स्विचींग चालवणाऱ्याच्या हातात मिळण्याची शक्यता

स्विचींग ड्रायव्हरकडे

Picture Credit: Pinterest

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे 110cc इंजिन CNG/पेट्रोल मिळण्याचा अंदाज

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

CNG मोड: अंदाजे 75–103 kmpl पेट्रोल मोड: अंदाजे 50–60 kmpl

रेंज

Picture Credit: Pinterest

एका फुलCNG टँकमध्ये सुमारे  200–220 km, तर संयुक्त फ्युएल वापरासह सुमारे 300+ km  पर्यंत चालण्याची अपेक्षा

मुख्य फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

ऍनालॉग/सिडी-डिजिटल क्लस्टर,  CBS, सुरक्षित CNG व्हॉल्व्ह  व रेग्युलेटर सेटअप

सुरक्षा

Picture Credit: Pinterest

CNG सिस्टम सुरक्षितपणे इन्स्टॉल  करून ARAI प्रमाणित Valves व  Setups वापरणे आवश्यक

किंमत

Picture Credit: Pinterest

अपेक्षित 95,000 ते 1 लाखापर्यंत  व्हेरिअंट आणि शहरानुसार किंमत बदलू शकते

