Hero Xoom electric स्कूटरची EV मार्केटमध्ये हवा

Automobile

27 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Picture Credit: heromotocorp

Hero Xoom Scooter

पाहा, या इलेक्ट्रिक बाईकचे सॉलीड फिचर्स

Picture Credit: heromotocorp

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Picture Credit: Pinterest

110.9cc सिंगल-सिलेंडर, एअरकूल्ड  SI इंजिन; 8.05 bhp पॉवर आणि  8.70 Nm टॉर्कसह

टॉप स्पीड

Picture Credit: Pinterest

या स्कूटरचा अंदाजे टॉप स्पीड 85 Km/h आहे

व्हील्स आणि सस्पेंशन

Picture Credit: Pinterest

12-इंच अलॉय व्हील्स (ZX/VX), टेलिस्कोपिक हायड्रॉलिक फ्रंट  सस्पेंशन + सिंगल रियर शॉक

ब्रेकिंग सिस्टिम

Picture Credit: Pinterest

ZX व्हेरिएंटमध्ये 190mm फ्रंट  डिस्क ब्रेक + रियर 130mm ड्रम, बेस/मिडमध्ये 130mm ड्रम ब्रेक

डिजिटल फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

डिजिटल स्पीडोमीटर, Bluetooth कनेक्टिविटी, USB चार्जर +  रिअल-टाइम फ्यूल कॉन्सम्पशन

चार्जिंग टाईम

Picture Credit: Pinterest

4 ते 5 तासंत फुल चार्जिंग

किंमत

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे एक्स-शोरूम किंमत  ₹68,599–₹76,699 दरम्यान EMI 2,599 पासून सुरू

