फक्त ₹2,599 च्या EMI वर घेऊ शकता ही ढासू बाईक
पाहा, या इलेक्ट्रिक बाईकचे सॉलीड फिचर्स
110.9cc सिंगल-सिलेंडर, एअरकूल्ड SI इंजिन; 8.05 bhp पॉवर आणि 8.70 Nm टॉर्कसह
या स्कूटरचा अंदाजे टॉप स्पीड 85 Km/h आहे
12-इंच अलॉय व्हील्स (ZX/VX), टेलिस्कोपिक हायड्रॉलिक फ्रंट सस्पेंशन + सिंगल रियर शॉक
ZX व्हेरिएंटमध्ये 190mm फ्रंट डिस्क ब्रेक + रियर 130mm ड्रम, बेस/मिडमध्ये 130mm ड्रम ब्रेक
डिजिटल स्पीडोमीटर, Bluetooth कनेक्टिविटी, USB चार्जर + रिअल-टाइम फ्यूल कॉन्सम्पशन
4 ते 5 तासंत फुल चार्जिंग
अंदाजे एक्स-शोरूम किंमत ₹68,599–₹76,699 दरम्यान EMI 2,599 पासून सुरू