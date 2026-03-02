फक्त काही साहित्यांत तयार होणारा पारंपरिक कलाकंद

02 March 2026

Author:  नुपूर भगत

जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध गरम करा. दूध उकळू लागल्यावर गॅस मंद करा.

दूध उकळवा 

त्यात थोडं थोडं लिंबूरस घाला आणि हलक्या हाताने ढवळा. दूध फाटून छेना तयार होईल.

लिंबूरस टाका 

फाटलेलं दूध स्वच्छ कापडात गाळून घ्या. थंड पाण्याने धुऊन त्यातील आंबटपणा काढा.

फाटलेल्या दुधातील पाणी काढा

छेना हलक्या हाताने दाबून अतिरिक्त पाणी काढा, पण पूर्ण कोरडा करू नका.

छेना कोरडा करा

कढईत तूप गरम करून त्यात छेना आणि साखर घाला. मंद आचेवर सतत ढवळत शिजवा.

साखर घाला

मिश्रण घट्ट होत आलं की त्यात वेलची पूड घाला. हलकं दाणेदार टेक्स्चर आलं की गॅस बंद करा.

वेळची पूड

तुप लावलेल्या ताटात मिश्रण पसरवा. वरून बदाम-पिस्ता घालून १ तास सेट होऊ द्या. नंतर चौकोनी तुकडे करा आणि सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

