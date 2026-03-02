जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध गरम करा. दूध उकळू लागल्यावर गॅस मंद करा.
त्यात थोडं थोडं लिंबूरस घाला आणि हलक्या हाताने ढवळा. दूध फाटून छेना तयार होईल.
फाटलेलं दूध स्वच्छ कापडात गाळून घ्या. थंड पाण्याने धुऊन त्यातील आंबटपणा काढा.
छेना हलक्या हाताने दाबून अतिरिक्त पाणी काढा, पण पूर्ण कोरडा करू नका.
कढईत तूप गरम करून त्यात छेना आणि साखर घाला. मंद आचेवर सतत ढवळत शिजवा.
मिश्रण घट्ट होत आलं की त्यात वेलची पूड घाला. हलकं दाणेदार टेक्स्चर आलं की गॅस बंद करा.
तुप लावलेल्या ताटात मिश्रण पसरवा. वरून बदाम-पिस्ता घालून १ तास सेट होऊ द्या. नंतर चौकोनी तुकडे करा आणि सर्व्ह करा.
