केमिकलशिवाय जाड भुवया मिळवण्याचे सोपे उपाय

Life style

4 January 2026

Author:  नुपूर भगत

एरंडेल तेलात पोषक घटक असतात. रात्री झोपण्यापूर्वी कापसाच्या बोळ्याने किंवा स्वच्छ ब्रशने भुवयांवर लावा आणि सकाळी धुवा.

एरंडेल तेल

कांद्याच्या रसात सल्फर असतं, जे केसांची वाढ वाढवते. थोडासा रस भुवयांवर लावा, 10–15 मिनिटांनी धुवा.

कांद्याचा रस

कोरफड जेल केसांची वाढ जलद करतो. ताजा जेल भुवयांवर लावून हलका मसाज करा, धुण्याची गरज नाही.

कोरफड जेल

बदाम तेलात व्हिटॅमिन E असतं, जे केस जाड होण्यास मदत करतं. आठवड्यातून 3–4 वेळा वापर करा.

बदाम तेल

कापसाने दूध किंवा साय भुवयांवर लावा. 15 मिनिटांनी धुवा. यामुळे भुवया मजबूत होतात.

दूध किंवा दुधाची साय

खोबरेल तेल केसांना पोषण देऊन मुळं मजबूत करतं. दररोज रात्री हलक्या हाताने भुवयांवर मसाज करा.

खोबरेल तेल

स्वच्छ मस्कारा ब्रश किंवा टूथब्रशने रोज भुवया वरच्या दिशेने ब्रश करा. रक्ताभिसरण वाढून केसांची वाढ सुधारते.

नियमित ब्रशिंग

