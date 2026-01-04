एरंडेल तेलात पोषक घटक असतात. रात्री झोपण्यापूर्वी कापसाच्या बोळ्याने किंवा स्वच्छ ब्रशने भुवयांवर लावा आणि सकाळी धुवा.
Picture Credit: Pinterest
कांद्याच्या रसात सल्फर असतं, जे केसांची वाढ वाढवते. थोडासा रस भुवयांवर लावा, 10–15 मिनिटांनी धुवा.
कोरफड जेल केसांची वाढ जलद करतो. ताजा जेल भुवयांवर लावून हलका मसाज करा, धुण्याची गरज नाही.
बदाम तेलात व्हिटॅमिन E असतं, जे केस जाड होण्यास मदत करतं. आठवड्यातून 3–4 वेळा वापर करा.
कापसाने दूध किंवा साय भुवयांवर लावा. 15 मिनिटांनी धुवा. यामुळे भुवया मजबूत होतात.
खोबरेल तेल केसांना पोषण देऊन मुळं मजबूत करतं. दररोज रात्री हलक्या हाताने भुवयांवर मसाज करा.
स्वच्छ मस्कारा ब्रश किंवा टूथब्रशने रोज भुवया वरच्या दिशेने ब्रश करा. रक्ताभिसरण वाढून केसांची वाढ सुधारते.
