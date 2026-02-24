पेट्रोलचा खर्च विसरा; इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरा

Automobile

24 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Honda Activa e स्कूटरचे दमदार फिचर्स, किंमतही तुमच्या बजेटमधली

Honda Activa e

Picture Credit: Pinterest

स्कूटर एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर सुमारे 102km ची रेंज मिळते

बॅटरी रेंज

Picture Credit: Pinterest

फुल चार्जिंगवर साधारण  80 km/h पर्यंतचा टॉप स्पीड

टॉप स्पीड

Picture Credit: Pinterest

बॅटरी स्वॅप

Picture Credit: Pinterest

SWAP Technology मुळे, गरज लागेल तेव्हा बॅटरी लगेच बदलता येते  आणि राइड सुरू ठेवता येते

Eco, Standard आणि Sport   असे तीन राइडिंग मोड्स 

राईड मोड्स

Picture Credit: Pinterest

7 इंचाची डिजीटल स्क्रीन, RoadSync Duo variant मध्ये  स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी व GPS नेव्हिगेशन सारखे फीचर्स

डिस्प्ले व कनेक्टिव्हिटी

Picture Credit: Pinterest

पुढे telescopic forks, पाठीमागे  Adjustable hydraulic suspension CBS: पुढे 160 mm डिस्क, पाठीमागे  130 mm ड्रम ब्रेक

सस्पेंशन व ब्रेक

Picture Credit: Pinterest

बेस वेरिअंट: 1.17 लाख (एक्स-शोरुम) RoadSync Duo वेरिअंट: 1.52 लाख (एक्स-शोरूम), एरियानुसार किंमती कमी-जास्त होऊ शकतात

किंमत

Picture Credit: Pinterest

बचतच बचत; Honda Unicorn चे  घसरले भाव

पुढे वाचा