Honda Activa e स्कूटरचे दमदार फिचर्स, किंमतही तुमच्या बजेटमधली
Picture Credit: Pinterest
स्कूटर एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर सुमारे 102km ची रेंज मिळते
फुल चार्जिंगवर साधारण 80 km/h पर्यंतचा टॉप स्पीड
SWAP Technology मुळे, गरज लागेल तेव्हा बॅटरी लगेच बदलता येते आणि राइड सुरू ठेवता येते
Eco, Standard आणि Sport असे तीन राइडिंग मोड्स
7 इंचाची डिजीटल स्क्रीन, RoadSync Duo variant मध्ये स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी व GPS नेव्हिगेशन सारखे फीचर्स
पुढे telescopic forks, पाठीमागे Adjustable hydraulic suspension CBS: पुढे 160 mm डिस्क, पाठीमागे 130 mm ड्रम ब्रेक
बेस वेरिअंट: 1.17 लाख (एक्स-शोरुम) RoadSync Duo वेरिअंट: 1.52 लाख (एक्स-शोरूम), एरियानुसार किंमती कमी-जास्त होऊ शकतात
